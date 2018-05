ARMIN VAN BUUREN, STEVE AOKI, GALANTIS, GTA, JONAS BLUE, KUNGS, TUJAMO, YELLOW CLAW alaturi de THE SCRIPT, JOHN NEWMAN, SCOOTER, HARDWELL, AXWELL&INGROSSO, SCOOTER și STEVE ANGELLO sunt doar cațiva dintre artiștii care vor urca pe scena principala NEVERSEA! Rasaritul de la malul Marii Negre, la festivalul NEVERSEA, va fi acompaniat in acest an de cel mai așteptat artist de fanii din Romania, ARMIN VAN BUUREN. Artistul vine pentru prima data pe litoralul romanesc, dar a fost prezent la fiecare ediție a festivalului UNTOLD. Armin van Buuren și-a dorit sa cunoasca și sa guste și din atmosfera celui…