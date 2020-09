Stiri pe aceeasi tema

- „Ziarul de Iasi" a obtinut informatii in exclusivitate despre un focar gestionat de Directia de Sanatate Publica (DSP) Iasi la Sectia exterioara Barnova de la Institutul de Psihiatrie „Socola" inca de acum aproximativ trei saptamani. Aici au fost depistati pozitiv la infectia cu noul coronavirus 19…

- Surpriza in desfasurarea concursului pentru ocuparea postului de manager al Institutului de Psihiatrie „Socola" din Iasi: pentru participarea la concurs s-au inscris doi candidati. La niciun concurs organizat in ultimii ani la spitalele din Iasi pentru functia de manager nu a mai existat o competitie,…

- Pornind de la cazul medicului Serban Turliuc, presedintele Consiliului de Administratie de la Institutul de Psihiatrie „Socola", care a fost internat intr-un salon alaturi de alti bolnavi infectati cu virusul SARS-COV2, dupa un test pozitiv ce s-a dovedit a fi fost fals, „Ziarul de Iasi" a luat legatura…

- Barbatul fusese internat in unitatea medicala cu o zi in urma dupa mai multe tentative de suicid. In afara de acestea, pacientul isi amenintase familia cu moartea in repetate randuri. Acesta se intorsese de la dus, unde reusise sa faca rost de un ciob dintr-un ochi de geam, pe care l-a ascuns…

- Niciun caz nou de infectie cu coronavirus nu a mai fost confirmat la Institutul de Psihiatrie „Socola" din Iasi, ancheta epidemiologica facuta de Directia de Sanatate Publica (DSP) aflandu-se in desfasurare. Astfel, dupa ce al treilea test in cazul medicului Serban Turliuc a fost negativ, acesta a fost…

- 21 de teste, toate recoltate de la pacientii pavilionului Winkler de la Socola, au iesit negative. Acestia sunt bolnavi cronici, iar rezultatele testelor au venit in aceasta dimineata. Zilele urmatoare se va mai recolta si de la restul personalului medical. Institutul de Psihiatrie „Socola" din Iasi…

- O ancheta epidemiologica a fost declanșata la Institutul de Psihiatrie „Socola” din Iași, dupa ce un medic și un asistent au fost depistați pozitiv cu noul coronavirus. Specialiștii incearca acum sa stabileasca contacții direcți ai celor doi.

- Institutul de Psihiatrie „Socola" din Iasi a intrat pe lista spitalelor iesene cu cazuri confirmate de coronavirus. Ieri-dimineata a venit confirmarea a doua cazuri, un medic si un asistent medical din pavilioane diferite, banuiala fiind ca virusul a fost adus din exterior. Cele doua cazuri au fost…