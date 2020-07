Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD de Cluj, Horia Nasra, considera ca Vasile Dincu ar trebui sa candideze la Primaria Cluj-Napoca din partea social-democraților impotriva lui Emil Boc. Nasra spune ca toata organizația județeana Cluj a PSD ar susține o astfel de candidatura, mai ales acum cand Dincu „a fost incarcat politic…

- Deputatul PSD Cluj, Horia Nasra, cel mai dur critic al primarului Emil Boc din tabara social democrata din ultimii 4 ani, saluta numirea in funcția de președinte interimar al Consiliului Național al PSD, dar ii cere și sa iși asume o lupta directa cu Emil Boc la funcția de primar al Clujului.”Ieri,…

- Deputatul PSD Cluj, Horia Nasra, cel mai dur critic al primarului Emil Boc din tabara social democrata din ultimii 4 ani, saluta numirea in funcția de președinte interimar al Consiliului Național al PSD, dar ii cere și sa iși asume o lupta directa cu Emil Boc la funcția de primar al Clujului.”Ieri,…

- Președintele Consiliului Județean Giurgiu, Marian Mina, poate ieși din casa, dupa ce Judecatoria Giurgiu a desființat, vineri, decizia DSP, prin care am fost ținut in carantina mai multe zile, deși avea doua teste COVID negative consecutive.Președintele CJ Giurgiu, Marian Mina, acuza ca a…

- „Deputatul Gheorghe Simon, primarul municipiului Cluj-Napoca! Gheorghe Simon îl va învinge pe Emil Boc!”, se arata în textul unei petiții care propune candidatura acestuia în cursa la alegerile locale din acest an. Nascut în 1 ianuarie 1961, în Vișeu…

- Intrebat despre schimbul de replici din ultimele zile dintre Vasile Dincu si Lia Olguta Vasilescu, Marcel Ciolacu a afirmat ca PSD "este un partid viu" si a explicat ca Vasile Dincu nu a regizat niciun atac. "Prohodul PSD se tot canta de 30 de ani. (...) Eu tin foarte mult la domnul profesor…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri la DcNews ca dupa discutiile regionale cu sefii de organizatii a ajuns la o noua filosofie:Am ajuns la alta filosofie, nu o sa vorbim de echipa lui Ciolacu, o sa fie echipa PSD. Pe regiuni presedintii vor decide care e persoana cea mai…

- Liderul grupului PSD, Radu Preda, a depus, miercuri, in plenul Senatului, motiunea simpla "Opriti-o pe doamna in negru de la Ministerul Somajului si Prabusirii Sociale".Radu Preda a mentionat ca motiunea este depusa in numele grupului PSD din Senat.Presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc,…