Stiri pe aceeasi tema

- PSG a zdrobit-o pe Lille, campioana Franței, scor 5-1 in etapa 23 din Ligue 1. Parizienii au facut instrucție cu Lille pe stadionul Pierre-Mauroy. Cu un atac de vis, Mbappe - Messi - Di Maria, echilibrul pe tabela a fost menținut doar 10 minute. Danilo a deschis scorul, profitand de o gafa a portarului…

- PSG s-a impus, duminica, cu scorul de 4-0 în fața lui Reims, într-un meci din etapa a XXII-a din Ligue 1. Sergio Ramos, transferat în vara la Paris, a marcat primul gol pentru echipa. Au marcat Verratti ’44, Ramos ’62, Faes ’67 (autogol) si Pereira ’75.Aici…

- Dupa ce pisica i-a fost lasata grea de motanul vecinului, barbatul i-a spus acestuia ca ar fi cazul ca, de acum inainte, sa aiba in plan sa-i plateasca pensie alimentara.Nu mica i-a fost mirarea cand, intr-o dimineața, in momentul in care a deschis ușa sa plece la serviciu, barbatul a gasit in prag…

- Dupa ce a fost confirmat cu Covid-19 la finalul lui 2021, Lionel Messi s-a vindecat și a plecat marți spre Paris pentru a se alatura lui PSG.Messi a fost testat pozitiv la 28 decembrie 2021, în orasul saul natal, Rosario, unde îsi petrecea sarbatorile si unde a ramas în izolare.La…

- PSG și Monaco se dueleaza in aceasta seara, de la ora 21:45, in derby-ul etapei #18 din Ligue 1. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 2. Ambele formații se confrunta cu probleme de lot: Neymar, Draxler și Sergio Ramos absenteaza de la parizieni, in timp…

- La o zi dupa ce a castigat al saptelea sau trofeul Balonul de Aur, argentinianul Lionel Messi a ratat antrenamentul de marti al echipei sale Paris Saint-Germain, relateaza L'Equipe, arata Agerpres. PSG, liderul la zi din Ligue 1, a anuntat intr-un comunicat ca Lionel Messi si Leandro Paredes au lipsit…

- Formatia Paris Saint-Germain a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 3-1, echipa Saint-Etienne, intr-un meci din etapa a XV-a a campionatului Frantei, in care a fost condusa cu 1-0. Invingatorii au marcat prin Marquinhos "45+2, "90+1 si Di Maria "79, toate trei golurile din assisturi de la Messi.…

- In aceasta dupa-amiaza, St. Etienne primește vizita celor de la PSG pentru un meci din etapa 15 a campionatului din Franța. Sergio Ramos (35 de ani) este titular la oaspeți și va bifa astazi primele minute la vicecampioana din Hexagon. Partida va incepe la ora 14:00, va fi live pe GSP.ro și in direct…