Stiri pe aceeasi tema

- Emoționat și nerabdator sa iși intalneasca aleasa, Andi Constantin a ales sa impartașeasca toate aceste trairi cu cele 25 de fete pe care le va intalni vineri, 5 martie, de la 20.30, la Antena 1, in prima ediție din cel de-al șaselea sezon al emisiunii Burlacul.

- Cel de-al șaselea sezon al emisiunii Burlacul , care va avea premiera vineri, 5 martie, de la ora 20.30, la Antena 1, a fost filmat in locații inedite, atat din Turcia, cat și din Romania. Razvan Fodor, gazda emisiunii, a avut parte și de o surpriza din partea familiei, care i-a facut o vizita. Indragostit…

- Cel de-al șaselea sezon al emisiunii Burlacul va avea premiera vineri, 5 martie, de la ora 20.30, la Antena 1. Andi Constantin este pregatit sa plece in cea mai importanta calatorie din viața sa, la capatul car...

- Mihai Gadea a facut o surpriza fanilor sai. In emisiunea de luni seara, prezentatorul tv a transmis in direct din mijlocul mulțimii. Mihai Gadea, in mijlocul mulțimii Vedeta postului Antena 3, Mihai Gadea a uimit pe toata lumea, luni seara. Nu a fost la pupitrul emisiunii Sinteza Zilei, pe care o prezinta…

- Cel de-al șaselea sezon Burlacul, ce va fi difuzat in curand, la Antena 1, il va avea pe Razvan Fodor in ipostaza de prezentator, dar și sfatuitor pentru Andi Constantin in calatoria sa. Care este noutatea sezonului Burlacul.

- Cel de-al șaselea sezon al emisiunii Burlacul, in curand, la Antena 1, il va avea ca protagonist pe Andi Constantin. Multiplu campion la fitness și antreprenor, Andi este pregatit sa plece in cea mai importanta calatorie din viața sa, la capatul careia spera sa iși gaseasca aleasa inimii, noteaza click.ro.…

- ”Așa ceva nu ați mai vazut”, așa a anunțat Dan Negru intrarea Vrajitoarei in platoul Revelionului 2021 de la Antena 1. Convins ca aceasta masca este una dintre cele mai grele, prezentatorul TV a pus la bataie proprii bani.