Stiri pe aceeasi tema

- Mai sunt cateva zile pana la desfașurarea turului doi care va da rezultatul privitor la viitorul președinte al Romaniei pentru urmatorii 5 ani. Chiar azi am avut o videoconferința cu președinții organizațiilor județene, unde am constatat, nu e de mirare, ca exista o mare diversitate de puncte de…

- Liderul PSD Sector 1, Dan Tudorache, care l-a invitat pe Cozmin Gușa sa se reinscrie in partid, a lansat joi un pronostic pentru primul tur al alegerilor prezidentiale din 10 noiembrie și a adaugat ca in perioada urmatoare vor veni „personalitați” in PSD.„Viorica Dancila va intra in turul…

- Conform sondajului CURS, daca duminica viitoare ar avea loc alegeri, Klaus Iohannis ar obține 37%. De asemenea, prezidențiabilul PSD, Viorica Dancila, ar intra in turul II cu 20%. Pe locul 3 il regasim pe Dan Barna, candidatul USR-PLUS, care ar obține 13%. Pe turnanta vine candidatul susținut…

- "IMAS-ul il da pe locul doi pe Mircea Diaconu. Acum, cu iesirea Vioricai Dancila din functia de prim-ministru, parerea mea ca atuul ei, asa cum am spus, singurul, l-a pierdut si o parte importanta a electoratului PSD s-ar putea sa-l voteze pe Mircea Diaconu mai degraba, decat pe Dan Barna. Prin…

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a explicat sambata ca nu are aceeasi viziune cu Pro Romania in ceea ce priveste viitorul guvern, desi sustin acelasi candidat la prezidentiale, intrucat ALDE exclude orice sustinere a unui guvern cu social-democrati, in timp ce pe cei din Pro Romania "i-a cuprins…

- "Intre partidele noastre exista o intelegere care ne da posiblitatea noua si candidatului Mircea Diaconu sa fie sustinut de alianta noastra. Nu este o alianta politica bazata pe un program, ci doar o intelegere pentru sustinerea lui Mircea Diaconu. Si noi, si cei de la Pro Romania, apreciem ca singura…

- Pro Romania ar urma sa discute problema candidatului la prezidentiale, Victor Ponta urmand sa aiba o intalnire cu Mircea Diaconu la ora 12. Calin Popescu Tariceanu le-a transmis, vineri, colegilor de partid un mesaj intern in care le-a comunicat ca, la sedinta formatiunii din aceasta saptamana, le va…