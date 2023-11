Cei trei barbați suspectati ca l-au ucis pe omul de afaceri Adrian Kreiner au fost identificati, anunța procurorii din Sibiu. Criminalii sunt din județul Dolj și este foarte posibil sa nu se mai afle in tara. In acest caz a fost audiat un barbat din judetul Timis, care i-a gazduit si le-a oferit transport celor trei. Miecuri seara si in cursul noptii de miercuri spre joi, a avut loc o perchezitie la Dumbravita, judetul Timis, la domiciliul unui barbat care se afla in custodia Politiei, in prezent. Procurorii din Sibiu au deschis o ancheta, in urma incidentului șocant de la Sibiu, in urma caruia…