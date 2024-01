Stiri pe aceeasi tema

- La capatul a 20 de runde, Superliga 2023-2024 inregistreaza cea mai mare distanța intre locul 1 și locul 2 din ultimii 8 ani # Pe FCSB și CFR Cluj le despart acum 8 puncte, exact ca in ediția 2021-2022, numai ca atunci avantajul era in favoarea „feroviarilor” # FCSB a avut același avans dupa 20 de etape…

- Sepsi a invins-o pe CFR Cluj, scor 2-1, in runda cu numarul 20 din Superliga. Basarab Panduru a tras o concluzie dura cu privire la jocul formației lui Andrea Mandorlini. Andrea Mandorlini nu l-a impresionat cu nimic pe Basarab Panduru. Analistul TV crede ca Dan Petrescu era mai potrivit pentru gruparea…

- CFR Cluj a lansat un calendar pentru anul 2024, iar prezentarea a fost una spectaculoasa. Departamentul marketing al clubului a ales o tematica de film pentru noul calendar. Imaginile in care fotbaliștii CFR-ului joaca rolurile unor personaje consacrate sunt inspirate din 12 filme și seriale cunoscute.…

- Elvir Koljic a spus cine a fost omul meciului in Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-0. Chiar daca atacantul bosniac a fost eroul oltenilor, el considera ca omul meciului a fost colegul sau Vladimir Screciu. Screciu a fost implicat intr-un duel cu Tachtsidis in urma caruia ar fi putut fi eliminat. Ambulanta…

- FCSB de azi seamana enorm cu CFR Cluj din „era Dan Petrescu”, roș-albaștrii sunt dependenți de fazele fixe și caștiga majoritatea meciurilor la un singur gol diferența. FCSB domina Superliga, e lider la capatul primelor 17 etape și spera la titlu dupa o seceta de 8 ani. Interesant e ca roș-albaștrii…

- Cu o posesie medie de 52.6%, FCSB ocupa doar locul 7 in topul echipelor din Liga 1 care au cel mai mult timp mingea in control. Posesia a devenit un laitmotiv in aparițiile publice ale lui Gigi Becali. Patronul FCSB repeta cu aproape fiecare ocazie ca e mulțumit de evoluția echipei sale numai daca mingea…

- Hermannstadt – CFR Cluj 1-0 a fost in format LIVE SCORE pe AS.ro. CFR Cluj s-a incurcat in ultimul meci al turului sezonului regulat al Ligii 1 si a ratat sansa sa ii sufle primul loc FCSB-ului. Singurul gol al meciului de la Sibiu a fost inscris de Cristi Negut, in minutul 61. A marcat […] The post…