Surpriza sezonului turistic! Plajă GIGANT la MAMAIA FOTO Turiștii care vor merge anul acesta la Mamaia vor avea o surpriza foarte placuta . Plaja stațiunii a fost marita cu inca 50 de hectare și lucrarile din de innisipare au fost deja finalizate. Se mai lucreaza la innisiparea in zona Navodari, conform Administratiei Bazinale de Apa Dobrogea – Litoral. ”Antreprenorul lucreaza 24 de ore din 24, de luni pana duminica, pentru ca sezonul estival sa se desfașoare incepand din acest an in cele mai bune condiții pentru turiști. Aceștia vor beneficia de plaje extrem de generoase in stațiunea Mamaia . Administratia Bazinala de Apa Dobrogea – Litoral ii asigura… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de largire a plajei din Mamaia au fost finalizate. Din acest sezon stațiunea va avea o suprafața de plaja noua de peste 50 de hectare. Proiectul de innisipare a fost finalizat pentru cea mai mare stațiune de pe litoralul romanesc, dar continiua in celelalte. In Navodari se lucreaza intens.…

- CS Eforie si CSO Ovidiu au inregistrat succese in meciurile de astazi. Astazi s au disputat meciurile din etapa a trei a turneului Ligii a 4 a de fotbal a judetului Constanta organizat pentru desemnarea echipei campioane care va reprezenta judetul la barajul pentru promovarea mentinerea in Liga a 3…

- In vederea barajului pentru promovarea mentinerea in Liga a 3 a, Asociatia Judeteana de Fotbal Constanta trebuie sa comunice castigatoarea turneului pana pe 8 mai 2021, ora 24.00. Astazi s a disputat prima etapa din turneul Ligii a 4 a de fotbal a judetului Constanta organizat pentru desemnarea castigatoarei…

- Este vorba despre patru dosare civile inregistrate la Judecatoria Constanta in cursul anului 2020. Suprafetele revendicate de ANAR ABADL reprezinta bucati de plaja ori faleza, spun reprezentantii institutiei, situate in Constanta, Agigea ori Olimp. In total, este vorba despre 12.240 de metri patrati…

- De Bunavestire, astazi 25 martie, echipa Arimex Comexim 2000 SRL a pregatit un meniu special pe care il va oferi pacientilor de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta, sectiile de la Agigea, Eforie, Palazu, Dermato venerice, de la Spitalul Municipal de Boli Infectioase Constanta si de la Spitalul…

- Miercuri, 24 martie 2021, de la ora 15.00, in sala mare a Casei de Cultura Cumpana a debutat o dezbatere cu privire la prezentarea proiectelor "ALTERNATIVA TECHIRGHIOL inclusiv retele si utilitati Municipiul Constanta, Eforie, Techirghiol, comunele: Cumpana, Agigea, Topraisar, Tuzla, 23 August Jud.…

- In aceasta dimineața litoralul romanesc a fost scena unor explozii ce puteau deveni devastatoare. Informațiile de ultima ora vorbesc despre un incident la una din stațiile ENEL. Stația de transformare a energiei electrice, aflat in Navodari, a explodat, fara flacara, din fericire, și fara victime omenești.…

- Litoralul romanesc va avea, la inceputul verii, aproape 53 de hectare de plaja noua, pe o lungime de 6.950 de metri liniari, anunța Administrația Naționala “Apele Romane”, pe pagina sa de Facebook, informeaza profit.ro . “Operațiunile de innisipare pe plaja din Mamaia sunt in toi. Cel mai mare proiect…