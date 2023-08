Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara a reusit astazi, in sfarsit, sa castige in teste cu o divizionara „C”. Amicalul cu Phoenix Buzias, chiar formatia care i-a eliminat pe alb-violeti din Cupa Romaniei, a ramas „in picioare”, si a fost castigat de gazdele de pe „Dan Paltinisanu”, cu 3-1. Poli i-a folosit in acest…

- TESTE… CSM Vaslui a avut parte de alte doua jocuri de pregatire, in triunghiularul organizat alaturi de Politehnica Iași, din Superliga, și Viitorul Onești, Seria a 2-a a Ligii 3. Vasluienii au pierdut duelul cu Poli Iași, scor 0-2, dar s-au revanșat in confruntarea cu echipa din Onești, pe care au…

- Federația Moldoveneasca de Fotbal prezinta programul fotbalistic pentru acest weekend. Astfel, sambata și duminica vom putea urmari meciurile etapei a 2 din cadrul Campionatului Moldovei la fotbal, Super Liga, partidele etapei 1 a Ligii 2, seria Nord și seria Sud, dar și semifinale Campionatului Moldove…

- CSM Adjud 1946 – Aerostar Bacau 3-3 (1-0) CSM Adjud 1946, vicecampioana Vrancei in ediția de campionat 2022-2023 și caștigatoarea județenei locale a Cupei Romaniei, a jucat miercuri, 9 august, de la ora 19:00, pe teren propriu, in compania Aerostarului Bacau, formație de play-off din Seria…

- FR Fotbal a stabilit componența celor doua serii ale Ligii a 2-a la fotbal feminin pentru sezonul 2023-2024. Nou promovata ACS Estera Țifești va face parte din Seria I alaturi de Suporter Club Oțelul Galați, Liceenii Topolog, Vulpițele Galbene Roman, Fair Play Joc Cinstit, FCSB, Vasas Femina FC, Juniorul…

- ADVERSAR… Rapid Brodoc lupta miercuri pentru calificarea in turul 3 al Cupei Romaniei la fotbal. Echipa antrenata de Romica Dorin va primi vizita echipei Sporting Liești, locul 5 in sezonul trecut al Ligii 3, Seria a 2-a. Partida se va disputa maine, de la ora 17:30, pe stadionul „Municipal” din Vaslui.…

- Politehnica Iasi a reusit sa transfere un fundas central. Antrenorul Leo Grozavu se va baza, incepand de astazi, pe Florin Ilie, care a jucat ultima data la Universitatea Cluj-Napoca. Ilie are 31 de ani si a bifat 24 de meciuri la clujeni in ultimul sezon al Ligii I. El a mai fost legitimat la Unirea…

- Inotatorii de la CSU Politehnica Timisoara au obtinut la finele saptamanii trecute noi medalii la nivel national. Emil Dancanet s-a remarcat din nou, impunandu-se in probele de 50 si 100 de metri bras seniori, in timp ce o alta medalie de aur a fost obtinuta de Albert Cojanu in proba de 50 metri spate…