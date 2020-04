Stiri pe aceeasi tema

- Viorel Stegaru și a lui Vulpița au fost parodiați, luni, in cea de-a doua zi de Paște, la „Acces Direct”. Veronica și-a batut soțul, ca sa ii bage mințile-n cap. Mirela Vaida a intrat in joc.

- Veronica și Viorel Stegaru au intrat rapid in ”lumea mondena” dupa ce au venit la Acces Direct cu un caz ce a fost și este in continuare in interesul publicului. Cei doi au deja foarte mulți admiratori, iar unul dintre ei le-a facut o surpriza frumoasa in urma cu o zi.

- IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, le-a transmis credinciosilor un mesaj emotionant in pragul celei mai mari sarbatori - Pastele. Scrisoarea pastorala vine ca o mangaiere pentru toti cei care si-ar fi dorit sa poata ajunge la biserica.

- “ANIVERSARE”… Sarbatoare cu amenintari, suspine si suparare, la Acces Direct! La implinirea a doua luni de zile de cand asistatii social, Veronica si Viorel Stegaru, s-au suit in tren spre Bucuresti si… dusi au fost, “telenovela” asumata de televiziunea in cauza a dat semne ca mult n-o mai duce… Veronica…

- A fost o seara cu de toate la ''Acces Direct''. In rolurile principale au fost, evident, tot Vulpita, Viorel si amantul Marian, care, ce credeti, nu stie ce sa mai faca pentru a o cuceri pe Veronica.

- Membrii Consiliului National al Audiovizualului (CNA) si telespectatorii au criticat dur emisiunea „Acces Direct“, difuzata de Antena 1, pentru modul in care ii exploteaza pe sotii Veronica (cunoscuta drept „Vulpita“) si Viorel Stegaru, punandu-i in situatii degradante.

- E greu sa ramai indiferent cand vine vorba de Vulpița! Veronica și Viorel Stegaru sunt acum in vazul milioanelor de romani, care le urmaresc povestea de viața cu sufletul la gura. De la acuzații de infidelitate, la amanți și secrete, pana la crize de gelozie și lacrimi, publicul „Acces Direct” a avut…