- Incercarile de modificare a legii RCA din toate sensurile continua, chiar mai discret decat pana acum. Dupa ce varianta impusa de Comisia Europeana și propusa de Guvern a trecut tacit de Senat, iar modificarile susținute de asiguratori au picat la Senat, a venit randul primelor discuții din Camera Deputaților.…

- Senatul, intrunit intr-o ședința de urgența, a respins miercuri cu majoritate de voturi legea privind autonomia Ținutului Secuiesc, adoptata anterior tacit de Camera Deputaților, scrie G4Media.ro.

- ​Camera Deputatilor se întruneste, miercuri, în sedinta, cu participarea efectiva a mai multor deputati, printre proiectele care urmeaza sa fie dezbatute aflându-se si cel privind amânarea platii chiriilor pe perioada starii de urgenta.Sedinta începe la ora 10,00, iar…

- Camera Deputaților a adoptat, in calitate de for decizional, inițiativa legislativa depusa de PSD, UDMR, Pro Romania și ALDE privind prelungirea cu cel mult șase luni a mandatelor primarilor și consilierilor locali.

- In cererea trimisa luni CCR, liberalii au invocat motive extrinseci si intrinseci de neconstitutionalitate asupra proiectului care a fost adoptat pe 3 aprilie de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional. PNL a atacat la CCR varianta PSD a legii amanarii ratelor la banci, dar si suspendarea…

- Reamintim ca joi, Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, a adoptat cu unanimitate de voturi initiativa legislativa care ii obliga pe toti angajatorii sa acorde zile libere platite unuia dintre parinti daca scolile se inchid din cauza unor "situatii extreme". Prevederea se va aplica parintilor…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de lege care prevede majorarea salariilor de baza ale personalului din mai multe institutii, printre care si Institutul pentru studierea problemelor minoritatilor nationale.Proiectul de lege completeaza anexa nr. III la Legea-cadru nr.153 din…