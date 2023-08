Stiri pe aceeasi tema

- La malul marii, in intervalul 12.08.2023 ora 09:00 13.08.2023 ora 09:00 vremea va fi in general frumoasa si normala termic.Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea, iar vantul va sufla slab si moderat. Temperaturile maxime se vor incadra intre 26 si 30 de grade, iar cele minime intre 15 si 20 de…

- In Dobrogea, in intervalul 10.08.2023 ora 09:00 11.08.2023 ora 09:00, vremea va fi apropiata de normalul termic al datei. Cerul va prezenta innorari temporare si izolat, vor fi ploi si averse slabe.Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari trecatoare ziua in zona costiera. Temperaturile maxime…

- La malul marii, in intervalul 5 august 2023, ora 9:00 ndash; 6 august 2023, ora 9:00, vremea va fi calduroasa in cea mai mare parte a Dobrogei, iar disconfortul termic se va mentine ridicat. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari trecatoare ziua. Temperaturile maxime…

- Vremea va fi frumoasa si calda. Cerul va fi mai mult senin. Disconfortul termic va fi ridicat, iar local indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unitați. Vantul va sufla slab, la moderat. Temperaturile maxime, vor fi cuprinse intre 32 si 35 grade, iar cele minime intre 19…

- Vremea se va raci accentuat si va fi instabila. Cerul va prezenta innorari temporar accentuate si pe arii relativ extinse se vor semnala averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului cu viteze la rafala in general de 50…60 km/h, izolat vijelii si grindina.…

- Iata cum va fi vremea in 7 iulie in diferite regiuni ale țarii, inclusiv București, litoral și munte.Vremea in București pe 7 iulieIn Capitala, vremea va fi calduroasa , cu o temperatura maxima de 32 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar dupa-amiaza se vor semnala averse și descarcari electrice.…

- Prognoza meteorologica pentru intervalul 17.06.2023 ora 09:00 18.06.2023 ora 09:00, vremea va fi deveni usor instabila, dar normala termic. Cerul va fi temporar noros si pe arii restranse vor fi averse insotite de descarcari electrice.Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari asociate averselor.…

- Ne așteptam, așadar, la innorari temporar accentuate local in Crișana, Transilvania, precum și in zona de munte, mai ales dupa-amiaza și seara cand vor fi averse ce vor avea și caracter torențial, descarcari electrice, vant puternic și din nou condiții de grindina și vijelii. Pe arii restranse, cantitațile…