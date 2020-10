Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Serban Nicolae a anuntat joi ca va deschide lista candidatilor Partidului Ecologist Roman (PER) pentru Senat, dupa ce, in aceeasi zi, a demisionat din PSD, partid care n-a mai dorit sa-l puna pe listele pentru alegerile parlamentare, tot la PER candidand si Liviu Plesoianu - fost membru al…

- Serban Nicolae care a demisionat din PSD a anuntat joi pe Facebook ca va candida pentru un nou mandat de senator pe listele Partidului Ecologist Roman (PER). El a adaugat ca„ alaturi de colegii de la PER. si in echipa cu Liviu Plesoianu, cu transparenta si onestitate ca intotdeauna vreau sa ofer electoratului…

- Senatorul Serban Nicolae a demisionat din PSD, dupa ce conducerea partidului nu l-a trecut pe lista pentru alegerile parlamentare. Fostul presedinte al Comisiei Juridice din Senat, care a sustinut inițiativa Guvernului de a grația și amnistia unele fapte de corupție, considera ca ar fi trebuit recompensat…

- ​Șerban Nicolae, proaspat demisionat din PSD, anunța ca a decis sa candideze pentru un nou mandat de senator, din partea Partidului Ecologist Român.Dupa ce nu a prins un loc pe lista PSD la alegerile parlamentare, senatorul Șerban Nicolae a anunțat joi dimineața ca demisioneaza din partid.…

- Senatorul Șerban Nicolae a anunțat, dupa ce și-a dat demisia din PSD, ca va candida, impreuna cu Liviu Pleșoianu, pe listele Partidului Ecologist Roman la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Acesta spune ca nu se considera o “vedeta politica” și ca reprezinta o alternativa la listele cu “implant…

- Senatorul Șerban Nicolae și deputatul Liviu Pleșoianu au demisionat din PSD, dupa ce partidul nu i-a pus pe lista pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie. Surse politice susțin ca cei doi ar urma sa candideze din partea unei alte formațiuni politice.

- Danuț Pop, presedinte PER: Dreptatea o vor face doar cetațenii, la urne! Respingerea fara drept a candidaturilor Partidului Ecologist Roman vorbește de la sine despre faptul ca exista un interes electoral din partea anumitor partide pentru ca PER sa fie oprit prin orice mijloc din a fi votat la alegerile…

- "De ani de zile, anumiti oameni din sfera coruptiei bucurestene - deranjati de actiunile noastre - si unii politicieni corupti au incercat sa-mi discrediteze activitatea. Desi au platit bine pentru acest scop, nu au gasit nimic, dar asta nu i-a oprit sa fabrice zvonuri si insinuari calomnioase. Asta…