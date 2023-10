Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Borș II au depistat 8 cetateni din Sri Lanka care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in porbagajele unor autoturisme transportate pe o platforma de catre un ansamblu rutier la volanul caruia se afla un cetatean…

- Politistii de frontiera din cadrul sectoarelor timisene Cruceni, Lunga si Jimbolia au depistat, in ultimele 24 de ore, 14 cetateni din Nepal si Pakistan, toti intrati legal pe teritoriul Romaniei, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Serbia.Politistii de frontiera din cadrul sectorului…

- Politistii de frontiera din Nadlac I și II, Cenad, respectiv din punctele Jimbolia și Lunga au depistat 100 de cetateni din diverse state care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in cinci mijloace de transport sau pe jos, la frontiera verde, spre Serbia. Potrivit Poliției de Frontiera,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Cenad - județul Timiș au depistat la controlul de frontiera un cetațean roman care a incercat sa iasa din tara cu o autoutilitara marca Citroen, cautata de autoritatile din Romania.

- NEINMATRICULATA… Un cetațean ucrainean a fost depistat in trafic de polițiștii de frontiera tractand o remorca care nu avea drept de circulație pe drumurile publice din Romania. In data de 5 august a.c., in jurul orei 15.45, in Punctul de Trecere a Frontierei Albița, barbatul de 36 de ani s-a prezentat…

- Polițiștii din Buzau s-au mobilizat pentru salvarea victimei in cazul unei sesizari privind sechestrarea unei persoane, din Buzau, pe teritoriul Germaniei.Autoritațile germane au reusit eliberarea acesteia in conditii de siguranta, in urma cererii de asistenta urgente a Inspectoratului de Politie Judetean…

- Polițiștii de frontiera botosaneni au descoperit și ridicat in vederea confiscarii, in urma unei acțiuni desfașurate in zona de competenta, 8.470 de pachete cu tigarete de contrabanda, in valoare totala de aproximativ 105.000 de lei romanești, echivalentul al peste 400.000 de lei moldovenești. In data…