Zeci de locuitorii din Crevedia au fost afectați in urma exploziilor de la stația GPL, dar Primaria și-a stabilit alte prioritați. In prima ședința dupa tragedie, s-a decis ca fratele consilierului primarului din localitate sa primeasca un teren gratuit. Primaria din Crevedia a aprobat marti o hotarare in sedinta Consiliului Local prin care ii da […] Surpriza pentru locuitorii din Crevedia, la prima ședința a Consiliului Local dupa exploziile devastatoare: „Ar vrea si el sa se casatoreasca. Nu este prioritate?"