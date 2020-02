Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai așteptat show de umor continua sambata, 29 februarie, de la ora 20:00, la Antena 1. George Tanase va deschide cea de-a doua ediție iUmor și este pregatit sa stea iar fața in fața cu Delia, Cheloo și Mihai Bendeac. Actor de comedie și stand-upper, acesta este obișnuit cu scena de la iUmor in…

- iUmor sezonul 8 incepe pe 22 februarie, la Antena 1. Printre surprizele pe care noul sezon le-a pregatit nu doar telespectatorilor, ci si juratilor emisiunii se numara si invitatul special al primei editii, actorul și stand-upper-ul Bogdan Malaele, fiul lui Horatiu Malaele. Desi obișnuit cu scena de…

- A mai ramas puțin timp pana cand Delia, Cheloo și Mihai Bendeac revin pe micile ecrane cu un nou sezon iUmor, insa pana atunci iți propunem sa descoperi unul dintre cele mai de succes numere din ultimul sezon.

- Mukinka Chibanga este marele caștigator in cel de-alșaptelea sezon iUmor, impresionand juriul și publicul. Tanarul de origineafricana a dezvaluit in ce are de gand sa investeasca cei 20 000 de euro. Mukinka urmeaza sa devina tatal unei fetițe, așadar ilașteapta o perioada plina de emoție, dar și de…

- Dupa 11 ediții de audiții și o semifinala, iUmor, cel mai urmarit show de umor din Romania, a ajuns la marea finala in cadrul careia 12 concurenți se vor lupta pentru marele premiu in valoare de 20.000 de euro. De-a lungul celui de-al șaptelea sezon, jurații au avut parte de numere foarte amuzante,…

- iUmor 29 noiembrie 2019. Marian Godina a fost și el prezent pe scena emisiunii iUmor. Acesta a decis sa-i ia la rand pe jurații din emisiunea difuzata pe Antena 1, spre surpriza telespectatorilor. Polițistul apreciat de foarte mulți romani a fost invitat sa vina in vineri, pe 29 noiembrie, pentru…

- In aceasta seara, de la ora 20:00, telespectatorii vor avea parte de o ediție speciala iUmor in care mai multe vedete, dar și persoane dragi Deliei, lui Cheloo și lui Mihai Bendeac vor veni in fața juraților pentu a face glume pe seama lor. Romanii vor putea urmari momente savuroase de “roast”, la care…