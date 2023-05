Stiri pe aceeasi tema

- Arkanian și Iman Abushov, foștii concurenți de la Chefi fara limite, și-au facut apariția in ediția 17 din sezonul 11 Chefi la cuțite de pe 2 mai 2023. Iata cum a reacționat chef Florin Dumitrescu cand i-a vazut in platou.

- In ediția din acesta seara Chefi la cuțite, Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Catalin Scarlatescu au fost luați prin surprindere de Gina Pistol. Prezentatoarea TV i-a anunțat pe cei trei jurați ca vor fi nevoiți sa se lupte pentru amuletele din seif.

- Gina Pistol i-a luat din plin prin surprindere pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu atunci cand a anunțat ce amuleta a pus la bataie, in ediția 14 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, difuzata pe 25 aprilie 2023, la Antena 1.

- Ieri seara, la Chefi la cuțite, Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu s-au intrecut in farfurii savuroase pentru o amuleta extrem de importanta. ”Alaturi de ei, dar impotriva lor”, dupa cum a declarat chiar el, a fost Catalin Rizea, cel c

- Valentin Andrieș a reușit sa ii emoționeze pe jurații de la Chefi la cuțite. Tanarul nevazator a uimit pe toata lumea cu optimismul lui. I-a cucerit sau nu pe Catalin Scarlatescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea cu preparatul pe care l-a gatit?

- Ediția din aceasta seara a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 11, este una plina de surprize. Ce proba au primit jurații de data aceasta. Jocul de amuleta a incins spiritele. Cine va alege caștigatorul. S-a lasat cu un mic conflict intre Catalin Scarlatescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu.

- In a cincea ediție din sezonul 11 Chefi la Cuțite, cei trei jurați au facut show chiar și in pauza de filmare. Camerele au surprins un moment amuzant dar și dureros pentru Sorin Bontea care s-a accidentat in timpul unei competiții dintre cei trei chefi.

- Ieri seara, in emisiunea Chefi la cuțite, Catalin Scarlatescu a obținut inca o victorie la jocul de amuleta. Jurații au concurat cu Iosif Ștefanescu, degustarea fiind facuta de Mario Fresh, intr-o ediție Chefi la cuțite care a fost lider de audiența.