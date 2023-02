Surpriza pentru Gheorghe Hagi, de ziua sa, la conferinta de presa a meciului Farul - Universitatea Craiova (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul e cu o zi inainte de partida pe care "marinariildquo; aflati pe locul doi in clasament o disputa in campionat cu Universitatea Craiova, la Ovidiu, in etapa a 24 a a Superligii, luni, 6 februarie. Duminica, 5 februarie, este ziua de nastere a lui Gheorghe Hagi, cel mai mare fotbalist din…

- Managerul tehnic al Farului Constanta, Gheorghe Hagi 57 de ani , cel mai mare fotbalist roman, a fost primit cu mare bucurie, astazi, la vizita pe care a facut o la Scoala Gimnaziala nr. 23 "Constantin Brancoveanuldquo;, unitatea de invatamant la care a invatat si el cu zeci de ani in urma.Hagi si mai…

- Dupa conflictul iscat de cateva saptamani intre Universitatea Cluj și Eugen Neagoe, antrenorul in varsta de 55 de ani a fost prezentat oficial la Universitatea Craiova marți, la aproximativ doua saptamani dupa ce și-a dat demisia de la „U” Cluj. Conducerea Universitații nu a vrut sa il lase sa plece,…

- Gabi Balint a implinit astazi 60 de ani și a avut parte de o surpriza uriașa din partea celui mai bun prieten al sau, Gica Hagi și fost coleg la Naționala Romaniei. Gabi Balint este sarbatoritul zilei de 3 ianuarie, iar Gica Hagi nu putea trece cu vederea un moment atat de special. Iata ce surpriza…

- Hagi a avut mai multe nemultumiri cu ocazia partidei Farul CFR Cluj. Managerul tehnic al Farului si actionar al FCV Farul a subliniat ca gruparea de pe litoral e una solida din punct de vedere administrativ si organizatoric, dar si sub aspectul infrastructurii. "Regeleldquo; asteapta acum sa se construiasca…

- La trei zile dupa infrangerea in fata Coreei de Sud (1-2), selectionerul Portugaliei, Fernando Santos, a fost din nou intrebat despre atitudinea "nervoasa" al lui Cristiano Ronaldo cand a fost inlocuit in minutul 65 al meciului din faza grupelor a treia. Intr-o conferinta de presa, in ajunul optimilor…

- Selectionerul Germaniei, Hansi Flick, nu a fost insotit de niciun jucator la conferinta de presa de sambata, din Qatar, dinaintea meciului cu Spania, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Edi Iordanescu (44 de ani), selecționerul naționalei Romaniei, susține ACUM conferința de presa premergatoare amicalului cu Slovenia. In fața jurnaliștilor este prezent și Ionuț Nedelcearu. Amicalele Romaniei din noiembrie:Romania – Slovenia, joi, 17 noiembrie, ora 18:30, Cluj Arena (Cluj-Napoca)Moldova…