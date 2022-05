Surpriză pentru fostul vicepremier al Rusiei: activiștii i-au ocupat conacul din Austria O miscare autointitulata ''alianta informala a activistilor anarhisti'' a ocupat sambata un conac pe malul unui lac din Austria despre care afirma ca apartine oligarhului fost vicepremier rus Igor Suvalov, relateaza agentia EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA…

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Serbiei, Ana Brnabic (foto), a afirmat marti ca Serbia se confrunta cu presiuni crescande ca urmare a faptului ca nu a impus sanctiuni Rusiei, dar aceasta presiune reprezinta pretul libertatii si al capacitatii de a lua propriile decizii, relateaza Tanjug. Fii la curent cu cele mai…

- Romania a dat 100.000 de euro pentru investigarea crimelor de razboi din Ucraina, a anunțat miercuri premierul Nicolae Ciuca, dupa vizita avuta la Kiev. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Cancelarul german Olaf Scholz amana o decizie finala privind acordarea sau nu a unor tancuri de ultima generație Ucrainei pentru lupta sa impotriva Rusiei, in ciuda presiunilor exercitate de mai mulți alți oficiali de rang inalt, potrivit a patru persoane familiarizate cu aceste deliberari, noteaza…

- Agentia de evaluare financiara Fitch a anuntat ca daca Moscova va plati in ruble dobanzile la doua obligatiuni denominate in dolari scadente miercuri, aceasta va constitui intrarea Rusiei in incapacitate de plata pentru imprumuturile suverane, dupa expirarea perioadei de gratie, transmite Reuters,…

- La patru zile dupa ce au fost ridicate aproape toate restrictiile ramase asociate coronavirusului, numarul de cazuri de COVID-19 din Austria a crescut atingand un nou nivel maxim, autoritatile de la Viena raportand 47.795 de noi contagieri in ultimele 24 de ore, informeaza agentia DPA. Fii…

- Harcov, al doilea oraș ca marime din Ucraina, este una dintre principalele ținte ale Rusiei, iar aici atacul a fost cu adevarat dezlanțuit. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- O reuniune extraordinara - fizica - a ministrilor de Externe din statele membre NATO a fost convocata vineri, la sediul Aliantei Nord-Atlantice, la Bruxelles, anunta intr-un comunicat organizatia, relateaza AFP, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Turcia s-a "abtinut" vineri la votul vizand suspendarea Rusiei din Consiliul Europei ca raspuns la invazia Ucrainei, a indicat ministrul turc de externe, Mevlut Casuvoglu, citat de AFP și Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…