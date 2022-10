Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Jared Leto a reusit sa nu strice si filmul Blade Runner de acum aproape jumatate de deceniu, super productia lui Riddley Scott va deveni serial Amazon. Amazon Prime Video va produce si difuza serialul „Blade Runner 2099”, o productie live action. In 2021 Adult Swim realizase o serie anime inspirata…

- Dupa un adevarat potop de atacuri online rasiste, producatorii serialului "The Lord of the Rings: The Rings of Power", creat si difuzat de Amazon Prime Video, au publicat joi un comunicat pe Twitter in care au afirmat ca refuza sa ignore sau sa tolereze "rasismul, amenintarile, hartuirea si abuzul"…

- Premiera serialului „Stapanul Inelelor: The Rings of Power“ este cel mai bun debut din istoria Prime Video, platforma de streaming a Amazon. Primele doua episoade, difuzate in aceeași azi, au avut peste 25 de milioane de telespectatori.

- Noul serial Lord of the Rings: The Rings of Power a avut premiera mult așteptata și a fost vizionat de 25 de milioane de telespectatori din intreaga lume in primele 24 de ore in care primele doua episoade ale seriei TV au fost disponibile pentru streaming. Serialul „The Rings of Power” de la Amazon…

- Primul episod al noului serial din universul Game of Thrones a avut o audienta atat de mare incat a devenit cea mai mare premiera din istoria companiei. 9,986 milioane de spectatori a avut primul episod din House of the Dragon in Statele Unite la debut (pe HBO si HBO Max), ceea ce-l face sa devina automat…

- Holdingul suedez Embracer Group doar ce a cumparat drepturile pentru Lord of The Rings si The Hobbit insa compania discuta deja despre filme spin-off despre Gandalf, Aragorn, Gollum si alte personaje din scrierile lui J.R.R. Tolkien. Embracer afirma ca, pe langa viitorul serial The Rings of Power de…

- Mirela Vaida iși ține mereu fanii la curent cu tot ce se intampla in viața ei. Ei bine, prezentatoarea TV a facut acum un anunț surpriza, pe pagina personala de Instagram. Vedeta și-a uimit toți fanii cu aceasta veste!