Stiri pe aceeasi tema

- Actorul oscarizat Robert Downey Jr. si-a anuntat sambata, la Festivalul International de Film Independent Comic-Con 2024 din California, revenirea in universul cu supereroi al Marvel, spre bucuria fanilor sai, in cadrul unui eveniment mult asteptat si festiv, relateaza duminica AFP.

- Robert Downey Jr., cunoscut pentru rolul Iron Man, se va intoarce oficial in franciza Marvel Cinematic Universe (MCU) in rolul super-antagonistului Doctor Doom in urmatoarele... The post Robert Downey Jr. revine in MCU, dar de data aceasta in rolul antagonistului principal appeared first on Special…

- Jocurile Olimpice de la Paris 2024 au debutat oficial vineri seara, cu o ceremonie spectaculoasa și plina de surprize, atat pentru fanii sportului, cat și pentru fanii muzicii. Pentru romani, surpriza a fost de pr...

- Anunțul a fost facut de artista pe rețeaua sociala X (fostul Twitter), unde a explicat motivele deciziei sale. „Din grija pentru binele echipei noastre si al meu personal, am fost sfatuita de echipa mea de securitate sa nu ma deplasez la festivalul din Romania in aceasta seara din cauza preocuparilor…

- Celebrul cantareț Dorian Popa va face parte din distribuția comediei MENTORII, primul film creat de UNTOLD Universe. Astfel, artistul se alatura comediantului Catalin Bordea, cei doi fiind primii actori anunțați din distribuția de senzație a acestui film care va ajunge in cinematografele din toata țara…

- Este destul de obișnuit sa aflam ca David Popovici sta deoparte refuzand participarea și sacrificand totul pentru o pregatire fara cusur in fața unei infruntari sportive. Anuntul facut de catre campionul roman cu aproape o luna inaintea Jocurilor Olimpice 2024 sta in acest registru. A scris istorie…

- 50 Cent, unul dintre cei mai apreciați și cunoscuți cantareți de muzica rap din lume, vine in Romania. Veste buna pentru toți fanii lui! Cat costa un bilet la concertul renumitului artist.

- Vești bune pentru fanii Kanal D! Noul sezon “Se striga darul!”, cu Mihai Mitoseru și Grațiela Teohari Duban, revine pe micul ecran pe 22 iunie, in fiecare sambata și duminica, de la ora 21:00. Celebrul show TV care revine la Kanal D Se da startul nunților la Kanal D cu emisiunea “Se striga darul!”,…