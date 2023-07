Surpriză pentru fani! Coldplay anunță al doilea concert în România Coldplay adauga concert la București pe 13 iunie 2024, din cauza cererii intense la pre-sale-ul pentru concertul din 12 iunie. Biletele s-au epuizat rapid in primele trei ore ale sesiunii pre-sale. „Datorita cererii incredibile in sesiunea pre-sale, un al doilea show va avea loc in București, pe 13 iunie 2024. Biletele pre-sale sunt disponibile acum.”, a anunțat trupa Coldplay, marți, la doar trei ore dupa ce biletele pentru concertul din 12 iunie 2024, de la Arena Naționala, au fost puse in vanzare, potrivit antena3.ro . Platforma de bilete a fost luata cu asalt de fani inca de la ora 9:00, cand… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

