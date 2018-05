Stiri pe aceeasi tema

- Fostul principele Nicoale a anuntat ca se va cununa religios cu Alina Maria Binder pe data de 30 septembrie la Biserica Sfantul Ilie din Sinaia. Cununia religioasa a fi urmata de o receptie care se va tine cel mai probabil la cazinoul din Sinaia. La receptie vor participa invitati din Romania si…

- Principele Nicolae al Romaniei a anunțat data la care va avea loc cununia religioasa cu Alina Binder. Principele Nicolae al Romaniei, care a fost renegat de Regele Mihai , se pregatește de cel mai important eveniment din viața sa personala. Acesta a anunțat cand va avea loc cununia religioasa cu partenera…

- Noi dezvaluiri despre nunta anului in Romania. Fostul Principe Nicolae se va casatori religios cu soția sa, Alina Binder, in septembrie. Iar la nunta, nepotul Regelui Mihai va invita toata Familia Regala a Romaniei. Deocamdata nu are și confirmarea participarii.

- Ionuț Lupescu a fost prezent in tribunele arenei din Cluj, la partida de FED Cup a Romaniei cu Elveția (2-0 in prima zi), la prima apariție in public dupa eșecul de la alegerile FRF. La final, Lupescu a ținut sa le felicite pe Simona Halep și Irina Begu, jucatoarele care au adus primele puncte pentru…

- Deși au discutat despre cununia religioasa, Principele Nicolae și soția sa, Alina Binder, nu au anunțat inca oficial data evenimentul. "Am facut cununia in Anglia. Suntem la aproape de momentul cand vom anunta absolut tot", a declarat principele Nicolae. Pincipele a declarat ca le vrea…

- Ultima conversație purtata intre Nicolae și Regele Mihai a avut loc dupa ce Nicolae a fost inlaturat de la linia de succesiune, a relatat fostul principe, intr-un interviu pentru revista Point de Vue. Fostul principe Nicolae a vorbit ultima oara cu bunicul sau, Regele Mihai, in anul 2015, la scurt timp…

- Nepotul Regelui Mihai, fostul principe Nicolae, si sotia sa, Alina Binder, se vor casatori religios în luna septembrie, în România, dupa ce cununia lor civila a avut loc anul trecut, în Anglia.

- "A fost o intalnire foarte importanta cu Majestatea Sa, in care am vorbit despre anul Centenar si despre preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene. Majestatea Sa ne-a asigurat ca vrea sa faca parte din aceste doua programe deosebit de importante pentru Romania", a spus premierul Dancila.Premierul…