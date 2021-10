Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Dominic Fritz a anunțat in aceasta dimineața ca societatea care livreaza apa calda și caldura timișorenilor racordați la sistemul centralizat va intra in insolvența pentru a putea continua funcționarea. Consilierul local Radu Țoanca (PSD) critica tardivitatea cu care autoritațile au decis adoptarea…

- „Stiu ca problema termoficarii si caldurii in Timisoara a fost mereu si este si in aceasta iarna o grija a timisorenilor, de aceea, este si pentru noi, ca administratie, important sa ne asigram ca avem apa calda si caldura, dar ne confruntam cu o criza. In aceasta dimineata, Consiliul de Administratie…

- Societatea de termoficare a Timișoarei intra oficial in insolvența, a decis Consiliul de Administrație al Colterm, luni dimineața. Anunțul a fost facut, luni, de primarul Dominic Fritz, care numește insolvența „un proces de reconstrucție a increderii”. Edilul spune ca urmeaza și o majorare a tarifelor.

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz , a admis ca zeci de mii de case, spitale și școli din municipiu nu au caldura. El a explicat, miercuri, 13 octombrie, ca de la inceputul anului, pretul gazului “a explodat” si nimeni nu poate face fata singur. Prin urmare, nici societatea din subordinea primariei,…

- Consiliul Local Timisoara a adoptat, marti, intr-o sedinta, noul contract pentru societatea de termoficare a municipiului, Colterm, si regulamentul de alimentare cu energie termica. Primarul Dominic Fritz a declarat ca nu stie cum va fi achitata factura de gaz. Noul contract este necesar si pentru…

- Conducerea Primariei Timișoara a incercat, in cadrul unei ședințe de plen cel puțin ciudate, sa impuna votarea noilor membrii ai Consiliului de Administrație al societații Colterm. Nu i-a mers, iar acum primarul Dominic Fritz, care, de altfel, nici nu a participat la plenul “de indata”, fiind ocupat…

- Becleanul va avea cea mai moderna piața agroalimentara. Aceasta va fi construita pe fonduri europene. ”Avem banii pentru ea. Și va fi deschisa tot timpul anului!” a declarat Nicolae Moldovan. Bistrița a ”redus” Piața Independenței Nord și a vopsit Piața Decebal. Comercianții se pliang in continuare…

- Oportunitatea implementarii investiției face parte din strategia de dezvoltare a comunei Noua gradinița din satul Roșu, Chiajna, aflata in curtea Liceului Tehnologic ”Doamna Chiajna”, este aproape finalizata și pregatita pentru inceperea viitorului an școlar. Construcția este moderna, sigura și spațioasa,…