Stiri pe aceeasi tema

- Trei oameni au murit luni in Mamaia, luați de valuri și scoși fara viața din apa de salvatori. Marea era extrem de agitata, dupa cum se poate vedea intr-un video publicat de dimineața de pagina de Facebook Meteoplus, iar dupa tragedie IGSU a transmis un apel turiștilor aflați pe Litoral.Cinci persoane…

- ”Jumatatea lunii august reprezinta cea mai aglomerata perioada din sezonul estival pe litoralul autohton, dat fiind ca pentru multi romani aceasta este perioada traditionala de concedii. In plus, faptul ca zilele de luni si marti, 14 – 15 august, au fost declarate nelucratoare ca urmare a sarbatorii…

- Prețurile in Mamaia au fost mereu piperate, insa in urma scumpirilor din ultimul an turiștii ajung sa se gandeasca de doua ori daca vor sa cumpere ceva sau nu. Prețurile au inregistrat o creștere semnificativa. Cat a ajuns sa coste o singura clatita intr-una dintre cele mai aglomerate stațiuni de la…

- Rusia și-a dublat numarul de delfini antrenați care ii pazesc flota de la Marea Neagra din cauza temerilor unui contraatac din partea Ucrainei. La Sevastopol au avut loc atacuri regulate cu drone din Ucraina in ultimele luni.