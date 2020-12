Surpriza pe care tocmai ne-a adus-o coronavirusul Pentru prima data dupa mult timp, numarul deceselor de COVID-19 scade sub 100, in 24 de ore, in Romania, duminica fiind raportate 3.350 de cazuri noi de imbolnavire și 98 de decese. In ultimele 24 de ore s-au facut, insa, puțin peste 12.000 de teste. Pana duminica, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 591.294 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, iar 498.777 de pacienți au fost declarați vindecați. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 3.350 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

