- Celebra cantareața Thalia, acum in varsta de 50 de ani, a atras atenția cu cel mai recent mesaj publicat in mediul online. Artista de talie internaționala i-a mulțumit Nadiei Comaneci, cea care a fost precum un model pentru ea. In urma cu cateva ore, pe Instagram, Thalia a publicat un clip video cu…

- Surpriza de proporții pentru fanii cintareței Britney Spears. Artista a anuntat luni ca este insarcinata, pentru a treia oara si s-a casatorit. Britney a facut anuntul pe Instagram si a provocat destula confuzie, pentru ca mesajul ei era destul de criptic, transmite Noi.md cu referire la Stirileprotv.ro.…

- Patrick Muoratoglou a antrenat-o pe Serena Williams, scrie realitateasportiva.net. „Astazi, incep un nou capitol in cariera mea de antrenor: acum sunt antrenorul cu norma intreaga al Simonei Halep. In ultimele 8 luni, mi-am dat seama cat de mult imi era dor sa antrenez. Este pasiunea vieții mele și…

- Cantareata Britney Spears a anuntat ca a inceput sa isi scrie autobiografia, confirmand astfel mai multe articole aparute in presa americana potrivit carora vedeta muzicii pop intentioneaza sa publice un volum de memorii, informeaza BBC.Artista a dezvaluit aceasta informatie intr un mesaj publicat pe…

- Alec Baldwin, in varsta de 63 de ani, si sotia Hilaria, in varsta de 38 de ani, dezvaluie ca asteapta al saptelea copil, o „surpriza" la cinci luni dupa accidentul tragic de pe platourile de filmare ale peliculei "Rust". „Copilul care va veni pe lume este un punct foarte luminos in viata noastra", a…

- David Beckham a predat controlul asupra contului sau de Instagram unui medic ucrainean care lucreaza in orașul Harkov. De-a lungul zilei de duminica, story-urile de pe Instagram ale fostului fotbalist au fost inlocuite cu videoclipuri și fotografii care arata cum se desfașoara o zi din viața Irynei,…

- Surpriza de proporții din partea lui CRBL pentru fanii sai, direct din… Republica Dominicana. Artistul a lansat marți, 15 februarie, „ Uite, Mama!”, piesa dedicata tuturor concurenților „Survivor Romania 2022”. Compusa de CRBL cu o saptamana inainte de a pleca in competiție, videoclipului piesei este…

- Elena Gheorghe și Cornel formeaza unul dintre cele mai solide și discrete cupluri din showbiz. Au impreuna doi copii și o casnicie așa cum și-au dorit. Artista și-a aniversat soțul și cu aceasta ocazie i-a organizat o petrecere, cu care era la un pas sa dea greș. Vedeta a explicat totul pe contul de…