„Surpriza” pe care o pregăteşte Guvernul şoferilor: benzina şi motorina, preţuri-ŞOC! Cu toata compensarea de 50 de bani data de Guvern, pretul motorinei la pompa a inceput din nou sa creasca, iar un litru de combustibil a ajuns sa coste si 8,90 lei. Benzina și motorina se scumpesc din nou in timp, pentru ca reducerea de la Guvern se mai aplica doar pana la finalul lunii. […] The post "Surpriza" pe care o pregateste Guvernul soferilor: benzina si motorina, preturi-SOC! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

