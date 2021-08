Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj și FCSB se intalnesc azi, de la 21:00, in derby-ul rundei a 7-a din Liga 1. Campioana Romaniei iși primește rivala intr-o atmosfera incinsa: Marius Șumudica a fost demis, iar patronul Neluțu Varga a dat afara mai mulți oameni importanți din club! CFR Cluj are un avans de 9 puncte in fața celor…

- Chiar daca Dan Petrescu s-a ințeles cu CFR Cluj asupra revenirii sale in Gruia, tehnicianul nu va sta pe banca in meciul contra celor de la FCSB, de duminica. Dupa anunțul rezilierii contractului cu Marius Șumudica, campioana Romaniei va fi antrenata din nou de Dan Petrescu. Totuși, „Bursucul” nu va…

- Deși derby-ul cu FCSB bate la ușa, situația de la CFR Cluj a ramas la fel de tensionata ca in ultimele doua zile. Marius Șumudica e pe „faraș”, dar patronul Neluțu Varga nu-l poate concedia fara sa-i plateasca despagubiri. Cea mai mare enigma a zilei este daca Șumudica va mai fi sau nu pe banca CFR-ului…

- Marius Șumudica a luat o decizie tranșanta in privința unui fotbalist extrem de iubit. Suporterii CFR Cluj sunt surprinși in urma modificarii recente. Antrenorul l-a exclus recent din lot pe cel mai bine platit jucator. Marius Șumudica l-a exclus din lot pe cel mai bine platit jucator CFR Cluj joaca…

- Primul derby al noii ediții din prima liga a Romaniei le aduce fața in fața pe FCSB și Universitatea Craiova (duminica, de la ora 21:30), in ceea ce va fi al 26-lea meci direct intre cele doua echipe in ultimele șapte sezoane. Bucureștenii (cota 3.20 la caștigarea titlului pe Superbet) domina clar raportul…

- Antrenorul formatiei CFR Cluj, Marius Sumudica, a declarat, marti seara, la finalul partidei cu Lincoln Red Imps, din cadrul primei manse a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, câstigata în deplasare cu scorul de 2-1, ca la pauza a fost nevoit sa…

- Fundasul Vladimir Rikov, acum la FC Ural Ekaterinburg, l-a criticat dur pe antrenorul Dan Petrescu, cu care a lucrat la Dinamo Moscova, potrivit news.ro. "Nu am vazut niciun stil de antrenament (n.r. - la Dan Petrescu). El tipa, urla si conduce. Petrescu este impulsiv: tipete si isterie din…

- La conferința de presa premergatoare partidei cu Borac, Șumudica a declarat ca nu va supraevalua valoarea adversarului, facand referire la Dan Petrescu. Fostul antrenor al CFR-ului i-a replicat lui Șumudica pentru declarația la adresa sa. Pentru a afla ce a declarat Dan Petrescu, accesați realitateasportiva.net…