Surpriză neplăcută pentru români de 1 Mai. Destinaţia mult iubită de turişti, mai scumpă decât anul trecut Anul 2023, pe langa ridicarea restricțiilor de calatorie și eliminarea interminabilelor cozi la verificarile COVID, a adus și scumpiri in zona de turism, in mai toate zonele. Mai este o luna pana la prima mini-vacanța, iar datele din teren anunța o surpriza neplacuta pentru romani de 1 Mai. Destinatia mult iubita de turisti, este mai […] The post Surpriza neplacuta pentru romani de 1 Mai. Destinatia mult iubita de turisti, mai scumpa decat anul trecut appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

