Surpriza neplacuta pentru proprietarii unor masini parcate in zona Anda din Constanta. Cum si-au gasit autoturismele in parcare (GALERIE FOTO+VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Justitiei, Monica Macovei a fost implicata in accidentul rutier de la Mangalia soldat cu ranirea grava a unui motociclist in varsta de 56 de ani. In urma evenimentului rutier motociclistul a fost grav ranit. Potrivit SAJ Constanta la fata locului a intervenit un echipaj SAC C2 si…

- La data de 10 septembrie a.c., politisti din cadrul Biroului pentru Protectia Animalelor, impreuna cu politisti din cadrul Politiei orasului Techirghiol si politisti locali ai Politiei Locale Techirghiol au demarat o campanie de informare privind obligatiile proprietarilor de caini, in special sterilizarea…

- Ieri, 03 septembrie, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in judetul Constanta, la iesire din Baneasa spre Ostrov pe DN3.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier. La locul accidentului au fost trimise echipaje medicale de prim ajutor precum…

- In urma unor sesizari primite de Sectia Regionala de Politie Transporturi SRPT Constanta si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ANPC , echipe de control mixte aflate sub coordoarea SRPT Constanta, din care au mai facut parte ANPC ndash; comisarii Comandamentului Litoral 2022, ANAF,…

- Un accident rutier a avut loc azi, 04 august, pe Autostrada A4, pe sensul Agigea Ovidiu.Dupa cum putem vedea in imagini, autoturismul a fost puternic avariat. Oboseala, neatentia, posibili autori ai evenimentului rutier petrecut in aceasta dimineata, la km 17 200, pe Autostrada A4, pe sensul Agigea…

- De marti, 26 iulie, utilizatorii infrastructurii rutiere vor beneficia de toate dotarile aferente celor doua spatii de servicii pe A2, Cernavoda ndash; Constanta, in zona localitatii Murfatlar, km 196 440 stanga si km 196 940 dreapta.Dotarile puse la dispozitie in aceste spatii de servicii sunt: Parcare…

- Plata parcarii pe timpul noptii a fost suspendata la Constanta si in statiunea Mamaia, pana la sfarsitul anului. Masura a fost decisa de Consiliul Local, in contextul criticilor venite din partea hotelierilor privind tarifele foarte mari la parcare, care ar fi unul dintre motivele scaderii numarului…

- Au inceput si lucrarile pe bulevardul Ferdinand in cadrul proiectului ldquo;Acces si mobilitate in zona centrala a municipiului Constanta" Proiectul are o valoare estimata la 75,6 milioane lei fara TVA Se vor realiza lucrari pe distanta de 6,6 km si vor fi create 2,6 km de piste de biciclete pe ambele…