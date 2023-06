Stiri pe aceeasi tema

- Premiera Insula Iubirii, difuzata aseara la Antena 1 a adus in fata telespectatorilor 5 cupluri gata sa isi testeze partenerul si relatia si 20 de ispite irezistibile, gata sa ii ajute sa se vada in cea mai limpede si sincera oglinda. Tot aseara, cei de acasa au putut vedea in actiune si ispitele-surpriza…

- Concurenții au avut o mare surpriza cand au vazut care sunt ispitele supreme și surpriza de la Insula Iubirii sezonul 7. Spiritele s-au incins iar unele concurente și unele ispite feminine și-au aruncat vorbe dure.

- Cel mai asteptat sezon al celui mai fierbinte reality show, Insula Iubirii, ce va avea premiera pe 22 si 23 iunie si va fi difuzat in fiecare joi si vineri, de la 20:30, pe Antena 1 si AntenaPLAY aduce in atentia telespectatorilor 10 ispite feminine si 10 ispite masculine gata sa demaste cele mai ascunse…

- In aceasta seara „Survivor Romania” a revenit pe micile ecrane, cu mai puține ore de emisie, dar cu multe surprize. In cursul ediției de astazi au avut loc mai multe nominalizari neașteptate la Survivor Romania 2023, concurenții fiind, de fapt, propuși pentru eliminare. Surpriza este cu atat mai mare,…

- Arkanian și Iman Abushov, foștii concurenți de la Chefi fara limite, și-au facut apariția in ediția 17 din sezonul 11 Chefi la cuțite de pe 2 mai 2023. Iata cum a reacționat chef Florin Dumitrescu cand i-a vazut in platou.

- Primul reality show romanesc. Cine erau concurenții de la Vara Ispitelor! In anul 2001, postul de televiziune Pro TV lansa Vara Ispitelor. Acesta a fost primul reality show romanesc. Formatul era unul asemanator cu cel al Temptation Island ( Insula Iubirii ), care a aparut in același an la nivel internațional.…

- Zi de sarbatoare in familia lui Liviu Varciu! Anda Calin iși sarbatorește astazi ziua de naștere și a implinit frumoasa varsta de 33 de ani, iar prezentatorul TV i-a facut o surpriza neașteptata inca de la miezul nopții. Iata cum i-a adus Liviu Varciu zambetul pe buze iubitei sale!