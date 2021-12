Surpriză neașteptată pe plaja din Mamaia! Marea a început deja să „muște” din ea – VIDEO O porțiune din nisipul din Mamaia de pe plaja mult contestata de turiști a inceput sa fie „mancat” de catre mare, fiind vorba de o porțiune de aproximativ 2 metri. In imaginile care circula pe internet se poate observa o denivelare in nisip, unde marea a luat o porțiune de nisip. Nu este un fenomen […] The post Surpriza neașteptata pe plaja din Mamaia! Marea a inceput deja sa „muște” din ea - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Indelung contestata de turiști, largirea plajelor din Mamaia pare deja istorie. Doi metri de nisip au fost inghițiți de mare, iar specialiștii estimeaza, ca in cel mult 3 ani, plajele se vor ingusta aproape la jumatate. De vina pentru situație sunt, spun specialiștii, valurile mari, care au luat cu…

- Care este legatura neștiuta dintre Codin Maticiuc și Serena Williams? Fanii scriitorului au aflat acum acest detaliu. Ce conexiune are vedeta noastra cu celebra sportiva din Statele Unite ale Americii? Conexiunea dintre Codin Maticiuc și Serena Williams Codin Maticiuc este un actor cunoscut și de cațiva…

- Plaja din zona hotelului Mallibu din Mamaia este gazda unor meduze de dimensiuni mari.Imaginile impresionante au fost surprinse sambata, in statiunea Mamaia din Constanta.Date interesante despre meduzeAcalefele, meduzele sau scifozoarele sunt o clasa de celenterate care cuprind polipii in forma de cupa…

- Calificata ultima la Turneul Campioanelor (dupa titlul câștigat la Transylvania Open), Anett Kontaveit este mare surpriza a competiției de la Guadalajara. Sportiva din Estonia a reușit sa treaca de Maria Sakkari și sa obțina biletul pentru marea finala.Locul 8 WTA și a opta favorita în…

- Bursucu’, colegul lui Teo Trandafir (Teo Show, Kanal D), a facut bani buni anul acesta, și nu din televiziune. Colegii sai se intreaba de ce bucureșteanul prefera sa faca naveta la Constanta, in special in primara și vara. Pe numele sau Adrian Cristea, fostul prezentator al emisiunii ”Roata Norocului”,…

- Surpriza mare dupa ce emisiunea Survivor a luat sfarșit. O fosta concurenta s-a casatorit și este in culmea fericirii! Casatorie in secret in showbiz O fosta Faimoasa a anunțat ca s-a maritat. Se pare ca timpul petrecut in Republica Domincana i-a prins de minune vedetei noastre. La doar cateva luni…

- La petrecere au participat, printre altii, Gheorghe Hagi, Ilie Nastase, Gheorghe Popescu, Andi Moisescu, Loredana Groza, Dan Bittman si Florin Raducioiu.Marea campioana a Constantei Simona Halep si Toni Iuruc s au cununat civil ieri in statiunea Mamaia.La petrecere au participat aproximativ 300 de invitati…

- Larisa și Marian Dragulescu au avut o relație plina de certuri și scandaluri, dar cei doi au ingropat securea razboiului de dragul copiilor pe care ii au impreuna. Ba chiar, se pare ca fosta soție a celebrului sportiv chiar a cunoscut-o pe noua iubita! Ce parere are Larisa Dragulescu despre partenera…