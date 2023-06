Stiri pe aceeasi tema

- Detaliile ofertei: • Intervalul orientativ al Prețului de Oferta a fost stabilit intre 94 RON și 112 RON pe Acțiune Oferita (“Intervalul Prețului de Oferta”), ceea ce corespunde unei capitalizari de piața de la 42,3 miliarde de RON pana la 50,4 miliarde de RON (de la 8,5miliarde de EUR pana la 10,2…

- Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara ASF a aprobat, in sedinta din data de 22.06.2023, prospectul aferent ofertei publice de vanzare pentru un numar de pana la 78.007.110 actiuni reprezentand 17,34 din numarul total al actiunilor emise de Hidroelectrica ndash; societatea emitenta.Potrivit…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat prospectul celei mai mari listari din istoria Bursei din Romania și una dintre cele mai mari din Europa, de anul acesta. Investitorii instituționali și cei de retail vor putea cumpara 78.007.110 acțiuni la un preț intre 94 și 112 lei, anunța un…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 749,267 milioane de lei la capitalizare, respectiv 0,35%, saptamana trecuta, in timp ce valoarea tranzactiilor cu actiuni a crescut cu 22,4%, in comparatie cu saptamana anterioara. Anunțul vine dupa ce BVB a inchis in scadere toți indicii in ședința de tranzacționare…

- Potrivit Reuters, Romania ar putea sa nu indeplineasca regulile anexate la finantarea UE de miliarde de euro daca cel putin 15% din compania de stat Hidroelectrica nu este listata luna aceasta, a informat Comisia Europeana. Guvernul nu vinde propriile actiuni in Hidroelectrica, ci in schimb a aprobat…

- ”Listarea la Bursa a Hidroelectrica! O noua promisiune indeplinita in Energie, alaturi de multe altele”, a scris, miercuri, pe Facebook, Virgil Popescu. Ministrul Energiei apreciaza ca ”listarea unui pachet minoritar, apartinand Fondului Proprietatea, fara ca statul roman sa-si diminueze cota cu o singura…

- „S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., principalul producator de energie electrica din Romania, cu un portofoliu de producție 100% din surse regenerabile și unul dintre cei mai mari producatori hidroenergetici din Europa, anunța astazi intenția Fondului Proprietatea S.A., un fond de investiții alternativ…