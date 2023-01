Stiri pe aceeasi tema

- Jelena Ostapenko pare ca a gasit la Melbourne forma care ii aducea in urma cu aproape șase ani titlul la Roland Garros. Sportiva din Letonia s-a calificat in sferturile Australian Open 2023, dupa ce a trecut in doua seturi de Coco Gauff (favorita 7), scor 7-5, 6-3.

- Iga Swiatek a defilat in meciul de vineri, lidera mondiala avand nevoie de doar 55 de minute pentru a trece de Cristina Bucșa (6-0, 6-1), sportiva care reprezinta Spania, dar care s-a nascut la Chișinau.

- Garbine Muguruza, campioana la Roland Garros 2016 și Wimbledon 2017, a fost eliminata dramatic in primul tur de la Australian Open 2023, dupa ce a fost invinsa in trei seturi de Elise Mertens.

- Iga Swiatek a facut pasul in turul al doilea de la Australian Open 2023, dar nu fara ceva probleme. Poloneza a comis multe erori neforțate pentru standardele ei, iar victoria cu Jule Niemeier (locul 69 WTA) a fost obținuta dupa doua ore de joc, scor 6-4, 7-5.

- Aventura romancei Jaqueline Cristian la Australian Open 2023 a fost una scurta, sportiva noastra fiind invinsa fara drept de apel de Jessica Pegula, a treia favorita a Grand Slamului de la Melbourne, cu scorul de 6-0, 6-1. Aflata pe locul 143 in clasamentul WTA, Cristian i-a pus probleme americancei…

- Caștigatoare de Grand Slam pe iarba londoneza, Elena Rybakina a parasit turneul WTA Adelaide 2 din runda inaugurala. Ocupanta a locului 21 in ierarhia mondiala, sportiva care reprezinta Kazahstan a fost invinsa de Petra Kvitova.

- Belarusa Arina Sabalenka a produs surpriza la Turneul Campioanelor de la Fort Worth (Texas), competitia de final de sezon a circuitului profesionist feminin de tenis (WTA), reusind sa o elimine in semifinale pe poloneza Iga Swiatek, numarul 1 mondial si principala favorita, in fata

- A doua zi de la Turneul Campioanelor 2022 a adus un nou rezultat surprinzator in „Dickies Arena” din Fort Worth (Texas), Coco Gauff (a patra favorita) fiind invinsa de Caroline Garcia (doar a șasea pe lista capilor de serie). Iga Swiatek nu a avut emoții, lidera mondiala trecand la pas de Daria Kasatkina.