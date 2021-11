Stiri pe aceeasi tema

- Numerosi bulgari nu s-au prezentat la urne, astfel ca la orele locale 16:00 (14:00 GMT) rata de participare era de 26%, potrivit Comisiei Electorale, cea mai slaba din alegerile organizate in acest an.Dupa esecul celorlalte doua scrutinuri, in aprilie, apoi in iulie 2021, din cauza lipsei unui acord…

- Al treilea scrutin parlamentar organizat in ultimul an are loc duminica in țara de la sud de Dunare, iar partidele politice sunt aproape nevoite sa reușeasca de data aceasta sa formeze un nou guvern, pentru a livra reformele dorite de populație, intr-un moment in care țara se confrunta și-așa cu probleme…

- Alegeri in Bulgaria. Bulgarii sunt așteptați la urne duminica, pentru a treia oara in decurs de un an, pentru a-și alege parlamentul și președintele, scrutinul avand loc pe fondul creșterii numarului de cazuri Covid-19. In jur de 6,7 milioane de cetațeni cu drept de vot sunt așteptați in secțiile electorale,…

- Partidul de centru-dreapta GERB din Bulgaria conduce in optiunile electoratului inaintea celui de-al treilea rand de alegeri din acest an, ce vor avea loc pe 14 noiembrie, potrivit unui sondaj dat publicitatii sambata. Alegerile din Bulgaria se vor desfașura intr-un context de criza politica prelungita,…

- Presedintele bulgar Rumen Radev l-a numit din nou, joi, pe Stefan Ianev în fruntea unui guvern interimar care sa conduca Bulgaria pâna la alegerile legislative anticipate prevazute pentru 14 noiembrie, a treia runda de alegeri legislative organizate în acest an dupa cele din aprilie…

- Bulgaria va desfasura al treilea tur de scrutin parlamentar din acest an la 14 noiembrie, a anuntat sambata presedintele Rumen Radev, dupa ce parlamentul a aprobat modificarile la bugetul de stat 2021, informeaza Reuters. Tara balcanica va organiza de asemenea prima runda a alegerilor prezidentiale…