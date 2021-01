Surpriză mare: cine plânge şi cine se bucură în urma lui dom’ Costel? Dara, cand colo, ohohoo, ca naivi am mai fost, of, of... Pai, din ce zic oamenii nostri de pe teren, cica acolo dimpotriva, e veselie mare peste tot, si ca lumea mustaceste si se bucura care mai de care pe sub masti, de numa-numa, la ce intorsatura au luat deodata lucrurile cu dosarul sefului cel mare al lor, dom" Costel. Si asta stiti de ce? Zice-se ca din cauza planului masiv de disponibilizari anuntat de dom" Costel, plan in legatura cu care mai toti de acolo (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

