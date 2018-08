Stiri pe aceeasi tema

- Maria Chetran a devenit cunoscuta in toata țara, dar cu siguranța nu se bucura de momentul de celebritate pe care l-a „caștigat”. Polițista din Vaslui i-a jignit pe contribuabilii care „ii platesc salariul”. Agent principal al IPJ Vaslui, femeia a publicat zilele trecute un mesaj virulent pe pagina…

- Politia municipiului Targu-Jiu a fost sesizata, duminica seara, cu privire la faptul ca, in localitatea Balesti, o femeie a impuscat-o mortal pe mama ei, dupa care s-a impuscat si ea cu aceeasi arma, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Andrei Lazar.