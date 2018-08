Surpriză majoră pentru românii cu credite Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut luni la valoarea de 3,40%, de la 3,47%, cat inregistrase vineri, informeaza BNR. Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila, a scazut la 3,49%, de la 3,53%. Indicele ROBOR la 9 luni, care reprezinta rata dobanzii platita la creditele in lei atrase de catre bancile comerciale de la alte banci comerciale pentru o perioada de noua luni, a scazut la 3,53%, de la 3,56%. Indicele la 12 luni a scazut si el,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

