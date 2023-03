Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe de la Kiev a anuntat miercuri ca l-a invitat pe guvernatorul Foridei, Ron DeSantis, sa viziteze Ucraina pentru a "intelege" invazia rusa, dupa ce politicianul american ce se profileaza drept aspirant la candidatura republicana pentru Casa Alba a apreciat ca apararea Ucrainei nu…

- A deveni "și mai mult incurcat intr-o disputa teritoriala intre Ucraina și Rusia" nu este un interes național vital al Statelor Unite, a declarat guvernatorul statului american Florida, Ron DeSantis, care intentioneaza sa candideze la președinția SUA. Sondajele de opinie publica arata ca Ron DeSantis…

- Indiferent daca ar viza ramanerea la Tallahassee (Florida) sau candidatura pentru vicepresedintie, abtinerea ar fi o varianta pe care Ron DeSantis o poate dezvolta in mod favorabil. Ramane, insa, problema numita Donald Trump - si discutiile despre riscul ca o predare fara lupta in fata acestuia, acum,…

- Președintele american, Joe Biden, a ajuns miercuri in Ucraina. Imagini in care liderul de la Casa Alba apare alaturi de omologul sau de la Kiev au aparut pe rețelele de socializare. Președintele Biden face o prima vizita in Ucraina, de la inceputul razboiului. E vorba de o vizita surpriza, la aproape…

- Joe Biden și-a facut joi al doilea examen medical in calitate de președinte al SUA, la Centrul Medical Militar Național Walter Reed, la mai bine de un an dupa primul sau examen medical de cand a fost investit la Casa Alba, informeaza ABC News.Potrivit unui raport publicat joi noapte de catre medicul…

- Fostul presedinte american Donald Trump (2017-2021) a publicat miercuri o serie de materiale video scurte in care cere o detensionare militara in razboiul din Ucraina, dupa invadarea de catre Rusia a acestei tari, si da asigurari ca, daca ar mai fi fost el presedinte, acest conflict nu ar fi avut loc,…

- Starea de urgenta sanitara, decretata in momentul in care epidemia de COVID-19 a ajuns in Statele Unite in urma cu trei ani, se va incheia oficial pe 11 mai, a anuntat Casa Alba, au relatat AFP si Reuters, preluate de Agerpres. Doua declaratii de stare de urgenta au fost instituite in Statele Unite…

- Casa Alba, evident stingherita, s-a confruntat cu intrebari insistente privind descoperirea unor documente confidentiale care dateaza din perioada vicepresedintiei lui Joe Biden, o dezvaluire incomoda, in contextul in care autoritatile investigheaza o problema similara, dar de dimensiuni mai largi,…