Surpriză majoră de la Lidl! Salariile cresc masiv! Cât va câștiga un vânzător de la 1 martie Retailerul german Lidl a decis sa majoreze salariile angajatilor, astfel incat cel mai mic venit brut al unui vanzator sa aiba de la 1 martie o medie lunara de peste 4.400 lei, respectiv 2700 lei net, suma ce include salariul, tichetele de masa, primele anuale de Paste si de Craciun, precum si alte tipuri de bonusuri si sporuri. In urma acestei majorari, venitul mediu brut al unui vanzator aflat in al patrulea an de la angajare va fi de cel putin 5.100 de lei brut. Compania a anuntat ca va extinde si pachetul de beneficii oferit angajatilor cu alte tipuri de bonusuri si ca va creste valoarea nominala… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

