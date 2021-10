Surpriza lui Cîțu pentru români: acces în magazine doar pe bază de pașaport Covid! Premierul demis Florin Cițu a declarat, joi, dupa ședința de Guvern, ca una dintre cele mai bune masuri pentru reducerea raspandirii coronavirului este impunerea folosirii certificatului verde la toate activitațile economice din Romania, inclusiv pentru a intra la supermarket. „Ne uitam la alte masuri care sa impiedice raspandirea virusului, un lucru pe care l-am discutat […] The post Surpriza lui Cițu pentru romani: acces in magazine doar pe baza de pașaport Covid! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

