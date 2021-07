Surpriză: Liderul partidului antisistem ar putea câștiga alegerile de duminică din Bulgaria Gruparea „Exista un Astfel de Popor” (ITN), condusa de un cantareț și prezentator TV devenit politician, este umar la umar, in sondaje, cu partidul conservator al fostului premier Boiko Borisov, aflat in cadere vizibila de popularitate, inaintea scrutinului parlamentar de duminica. Astfel, sunt șanse mari ca și aceste alegeri, precum cele din aprilie, sa se sfarșeasca cu un rezultat inconcludent, care sa nu permita formarea unei majoritați, potrivit Novinite.com. Doua principale forțe politice se infrunta in scrutinul legislativ de duminica din Bulgaria, la trei luni dupa precedentele alegeri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

