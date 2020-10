Se pare ca mandatul lui Florin Iordache la sefia Consiliului Legislativ nu va avea viata lunga. Desi e o functie pe viata, surse politice spun ca PNL pregateste o lege ca decizia in favoarea lui Iordache sa fie anulata. Inevitabil, in locul controversatului social-democrat ar urma sa se instaleze Augustin Zegrean, fostul lider CCR. A umilit-o ca niciodata! Cuvinte grele la adresa Monicai Anisie: Avem o generație pierduta Specialistii liberali pregatesc un proiect de lege prin care sa-l schimbe din fuctie pe Florin Iordache de la Consiliul Legislativ. In acest moment Florin Iordache e numit…