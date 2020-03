Surpriză la Românii au talent. Motivul pentru care un fost finalist revine la show-ul Pro TV Este vorba de Valentin Luca, barmanul care a ajuns in finala "Romanii au talent" din 2011, unde a si castigat premiul cel mare la un concurs de profil din Londra. Valentin Luca este de profesie barman si a uimit lumea cu talentul sau in pregatirea cocktailurilor, dar si in flair. Cu priceperea lui s-a facut remarcat dupa emisiunea care l-a facut celebru si a ajuns cel mai bun barman din lume. De aceasta data, Valentin se va afla in postura de susținator. Acum el va trai o altfel de emoție, urmarind un moment de ”flair bartending”, ce va fi oferit de o concurenta recent intoarsa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

