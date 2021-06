Stiri pe aceeasi tema

- Barbora Krejcikova si Anastasia Pavliucenkova s-au calificat, joi, in finala turneului de Grand Slam de la Roland Garros, la simplu feminin. Rusoaica Pavliucenkova, locul 32 WTA si cap de serie numarul 31, a trecut in semifinale de Tamara Zidansek (Slovenia), locul 85 WTA, scor 7-5, 6-3, intr-o…

- ​Ziua a 12-a de la Roland Garros ne aduce cele doua semifinale surprinzatoare de pe tabloul feminin: Anastasia Pavlyuchenkova vs Tamara Zidansek și Barbora Krejcikova vs Maria Sakkari. Ramâi pe HotNews.ro pentru a fi la curent cu tot ceea ce se întâmpla joi în complexul de la…

- Jucatoarea poloneza Iga Swiatek, detinatoarea trofeului, a fost eliminata, miecuri, in sferturile de finala ale unui grand slam, la Roland Garros, potrivit news.ro. Swiatek locul 9 WTA si cap de serie numarul 8, a fost invinsa de Maria Sakkari din Grecia, locul 18 WTA si cap de serie numarul…

- Jucatoarea ceha Barbora Krejcikova, locul 33 WTA, merge in semifinale la Roland Garros. Sportiva s-a calificat, miercuri, in semifinalele turneului de la Roland Garros, trecand in sferturi de sportiva americana Cori Gauff, numarul 25 mondial si favorita 24. Krejcikova s-a impus cu scorul de 7-6 (6),…

- ​Nu a fost loc de surprize, deși Marta Kostyuk (81 WTA) și-a vândut scump pielea. Iga Swiatek, deținatoarea trofeului, s-a calificat în sferturile de la Roland Garros, poloneza aratând ca este de greu de învins și ca variația din jocul sau este una fantastica. Locul 9…

- Sofia Kenin, cap de serie numarul patru, a parasit turneul de la Roland Garros în faza optimilor. Americanca, finalista la Paris în 2020, a fost învinsa de Maria Sakkari (favorita 17).Grecoaica s-a impus destul de clar, scor 6-1, 6-3, dupa un meci care a durat doar 68 de minute.…

- ​Dupa ce a profitat de retragerea lui Naomi Osaka, Ana Bogdan are parte de un duel dificil în turul trei de la Roland Garros. Sportiva noastra o va întâlni pe Paula Badosa (35 WTA), una dintre cele mai în forma jucatoarea din circuitul feminin. Meciul va începe de la ora…

- Simona Halep nu se mai satura sa-și țina publicul și susținatorii in suspans. Sportiva noastra a reușit o noua victorie fantastica, de aceasta data in primul tur de la Miami, impotriva Carolinei Garcia. Halep s-a impus cu scorul de 3-6, 6-4, 6-0, la capatul unei partide intense, cu o accidentare nedorita…