Surpriza la Oil Terminal Constanta. Unul din administratori renunta la mandat

- BVB a inregistrat un profit net de 9,12 milioane lei in 2020, in crestere cu 31%, de la 6,96 milioane lei in 2019. ” Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, modul de repartizare a profitului net statutar al societatii realizat in anul 2020 in suma de 9.118.697 lei, astfel: alocarea sumei de 528.313…

- Indicele BET-TR, care include si dividendele acordate de companiile din BET listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), a crescut cu 17,7% de la finalul lunii februarie 2020 si pana la finalul lunii trecute, iar aproape un sfert din acest ritm de crestere, de peste 4 puncte procentuale, a fost realizat…

- Societatea Agroland, care opereaza o rețea de magazine agricole din România, s-a listat la Bursa de Valori București, pe piața AeRO, la aproape noua luni de la momentul listarii primei sale emisiuni de obligațiuni, se arata într-un comunicat al operatorului pieței de capital.Compania…

- Este esential ca Bursa de Valori Bucuresti sa ajute o parte din banii acumulati in depozitele din sistemul bancar sa ajunga la companiile romanesti care au nevoie de capital, a declarat, miercuri, presedintele Bursei de Valori Bucuresti, Radu Hanga, intr-o dezbatere pe teme economice. "Uitandu-ne…

- Firebyte Games este primul dezvoltator din zona de gaming din Romania care se va lista în perioada urmatoare la Bursa de Valori București pe piața AeRO. Conform unui comunicat de presa al BRK Financial Group, în cadrul plasamentului au fost ordine colectate care au reflectat o rata de suprasubscriere…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat, in aceasta saptamana, 6,6 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 4,13%, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o crestere de 25,4%, in comparatie cu saptamana anterioara Potrivit datelor publicate de BVB capitalizarea bursiera a ajuns la…

- Oil Terminal detine Autorizatia de Antrepozit Fiscal nr. RO0070413DD02, fiind in curs de reautorizare conform documentatiei depusa la autoritatea competenta pe data de 23.07.2020.Potrivit unei postari pe portalul Bursa de Valori Bucuresti societatea OIL TERMINAL SA informeaza actionarii si partile interesate…

- Consiliul de Administratie l a numit pe Dorin Tudora in functia de director general provizoriu la Conpet Ieri a fost postat pe portalul Bursa de Valori Bucuresti un anunt potrivit caruia "societatea CONPET S.A. informeaza actionarii si investitorii ca prin decizia Consiliul de Administratie nr. 3 din…