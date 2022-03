Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul rus Roman Abramovici a sosit la Istanbul, unde Rusia și Ucraina vor purta discuții marți, 29 martie. Despre acest lucru a declarat TASS. Intalnirea delegațiilor ruse și ucrainene va avea loc la Palatul Dolmabakhche. Potrivit purtatorului de cuvint al Kremlinului, Dmitri Peskov, inca nu putem…

- Negocierile dintre Rusia si Ucraina se reiau marti, 29 martie, la resedinta prezidentiala Dolmabahce din Istanbul, iar ora prevazuta pentru inceperea dialogului este 10.30, ora Romaniei.Inainte de discutiile bilaterale, o delegatie turca urmeaza sa se intalneasca cu ambele parti, a informat presedintele…

- Miliardarul rus Roman Abramovici, proprietarul clubului de fotbal Chelsea, a fost zarit in sala in care au loc negocierile ruso-ucrainene desfasurate marti, in Turcia, la Istanbul, relateaza BBC, potrivit News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Patronul clubului Chelsea, Roman Abramovici, a fost vazut marți participand la discuțiile de pace dintre Ucraina și Rusia, care au loc la Istanbul. Fotografia in care apare miliardarul rus vine in contextul in care s-a spus ca acesta ar fi fost otravit.

- Miliardarul rus Roman Abramovici și doi negociatori ucraineni au suferit ușoare exfolieri ale pielii și dureri de ochi in timpul discuțiilor dintre Ucraina și Rusia, in urma cu 2 saptamani, in Turcia, a declarat, pentru CNN, o sursa apropiata echipei Ucra

- Intr-o discutie cu jurnalistii de dupa summitul NATO, Erdogan a spus ca rezolutiile adoptate de Alianta nu ar trebui percepute ca o amenintare pentru Rusia sau oricare alta tara terta, ci ca masuri de descurajare.Statul membru NATO Turcia are frontiera maritima cu Ucraina si Rusia la Marea Neagra, are…

- Secretarul de presa al președintelui Turciei, Ibrahim Kalin, a declarat ca, potrivit președintelui rus Vladimir Putin, Ucraina și Rusia nu sunt pregatite pentru negocieri la nivelul președinților. Informația apare in cotidianul turc Hurriyet, conform agenției ucrainene de știri Ukrainski Novini. „Președintele…

- Miliardarul rus Roman Abramovici, proprietarul lui Chelsea, este unul dintre oamenii care incearca sa puna capat razboiului inceput de Vladimir Putin din Ucraina, dupa cum a declarat purtatorul de cuvant al acestuia, citat de The Guardian. Se pare ca miliardarul ruso-israelian a fost supus mai multor…