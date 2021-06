Stiri pe aceeasi tema

- Liderii UE au cerut, joi, o ancheta „fara restricții” cu privire la originile pandemiei COVID-19, identificata pentru prima data in China centrala, pe fondul criticilor aduse unei anchete inițiale a Organizației Mondiale a Sanatații.

- G7, grupul celor mai industrializate țari din lume, vor cere Organizatiei Mondiale a Sanatatii o noua ancheta, transparenta, privind originea coronavirusului, potrivit unui proiect de comunicat divulgat inaintea intalnirii, informeaza The Guardian, citata de News . Apelul a fost initiat de administratia…

- Avertisment al OMS: Pandemia de COVID-19 ar putea amplifica creșterea obezitații in randul copiilor Biroul pentru Europa a Organizației Mondiale a Sanatații avertizeaza ca pandemia de COVID-19 ar putea avea efecte neprevazute, ducand la o mai mare obezitate in randul copiilor. Un raport al biroului…

- International Air Transport Association (IATA) a solicitat guvernelor sa se asigure ca sumele necesare pentru testarea COVID-19 nu afecteaza costurile calatoriilor, iar pentru a facilita o repornire eficienta a transportului aerian, testarea trebuie sa fie accesibila, rapida, disponibila pe scara…

- Comitetul de urgența al OMS pentru Covid-19 a declarat ca nu este in favoarea unui pașaport vaccinal obligatoriu pentru calatorii internaționali, chiar daca practica pare sa fie agreeata de mai multe țari. Cea de-a șaptea reuniune a comitetului de urgența al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) privind…

- Parchetul a deschis o ancheta privind raspunsul Italiei din prima etapa a pandemiei de COVID-19 și a solicitat informatii Organizatiei Mondiale a Sanatatii, intrucat suspecteaza un inalt functionar italian al OMS ca a mintit procurorii.

- Piața din orașul Wuhan, acolo unde s-a confirmat ca mulți oameni au contractat noul coronavirus in faza inițiala a epidemiei, la sfarșitul anului 2019, este de așteptat sa fie demolata, relateaza agenția japoneza Kyodo News, care citeaza presa naționala din China.Potrivit sursei citate, experții in…

- Un oficial al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a avertizat joi asupra unei posibile cresteri a numarului de infectii cu coronavirus in Orientul Mijlociu in timpul lunii islamice a Ramadanului si de Paste, relateaza dpa, potrivit AGERPRES. Unii crestini vor sarbatori Pastele in acest…